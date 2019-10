Hockey : DHC will Spitzenposition halten

Sabine Markert (rechts) erzielte mit der zweiten Strafecke den Ausgleich zum 1:1. Foto: Horstmueller/HORSTMUELLER GmbH

Die Hockeydamen sind trotz einer Pleite gegen Mannheim weiter an der Tabellenspitze, die Herren treffen zunächst auswärts auf Hannover und am Sonntag daheim auf den GTHC.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grund zum Feiern hat es für die Hockeydamen des Düsseldorfer HC am Feiertag nicht gegeben. In der 1. Bundesliga verloren sie das Topspiel beim Mannheimer HC mit 1:3 (0:1) und sind damit ihre weiße Weste los, konnten aber immerhin ihre Tabellenführung behaupten. Es war ein Match auf hohem Niveau in dem drei der vier Tore aus Strafecken resultierten.

Dem frühen Druck des DHC setzte der MHC eine aggressive Deckung entgegen, es entwickelte sich ein zähes Mittelfeldspiel. Kurz vor der Pause fiel das überraschende 1:0 für Mannheim und stellte damit das Spielgeschehen auf den Kopf. Sabine Markert blieb es vorbehalten, mit der zweiten Strafecke (38.) den Ausgleich zu erzielen. Zwei Minuten später traf der MHC mittels Strafecke erneut. Nun waren die Badenerinnen die etwas bessere Mannschaft und schafften in der 52. Minute die Entscheidung zum 3:1. Nico Sussenburger, Trainer des DHC, war aber nicht enttäuscht: „Das war ein ordentliches Spiel vor allem zweier guter Defensivreihen. In einem solchen Topspiel auswärts zu verlieren, ist für uns kein Hals- und Beinbruch.“

info Torjägerinnen des DHC in der 1. Damen-Bundesliga Die Torschützinnen des DHC:

1. Sara Strauß 5 Tore. 2. Elisa Gräve, Emma Heßler, Tessa Schubert, Annika Sprink alle 3 Tore. 6. Sabine Markert, Selin Oruz beide 2 Tore.

Die Herren des DHC sind die einzige Mannschaft in der Hockey-Bundesliga, die ein Doppelwochenende vor sich hat – denn die DHC-Damen und DSD-Herren haben bereits am Donnerstag ein Spiel ausgetragen. Am Samstag sind die Oberkasseler mit ihren Trainern Dietmar Alf und Sebastian Folkers in Hannover zu Gast und am Sonntag um 17 Uhr folgt am Seestern das Spitzenduell mit dem Tabellenzweiten Gladbacher HTC. Die Niedersachsen haben aus ihren bisherigen sechs Spielen erst sechs Punkte auf ihrem Konto. Auch gegen die Gladbacher einen Tag später soll die Tabellenführung behauptet werden.