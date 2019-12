Handball-Verbandsliga : Leckelt möchte sich mit Sieg in Kaldenkirchen Luft verschaffen

Königshof II ist in der vorherigen Saison in Kaldenkirchen mit 31:20 erfolgreich gewesen. Auch diesmal sollen die Punkte mit nach Krefeld kommen. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Krefeld In der Handball-Verbandsliga hat die DJK Adler Königshof II nur noch drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Für Handball-Verbandsligist Turnerschaft Grefrath zählt in dieser Saison nur noch eines, nämlich den Abstiegskampf annehmen und erfolgreich bestreiten. Dazu muss es aber auch gelingen die vom Trainer vorgegebenen Konzepte nicht zu verlassen und nicht immer mit der Brechstange den Erfolg zu suchen. „Ich habe eigentlich keine Erklärung, wieso wir es nicht mehr schaffen schneller Tore zu erzielen und unsere Spielzüge vernünftig abzuschließen“, sagt Marcus Anstötz vor dem Heimspiel gegen die Tschft. Lürrip (Sa., 18.15 Uhr). Immerhin ist man sich einig, was das Training angeht. „Zuletzt ging es aus unterschiedlichen Gründen nicht, zweimal in der Woche vernünftig zu trainieren. Das haben wir jetzt abgestellt“, erklärt Anstötz weiter. Der Wille zum Sieg ist auf jeden Fall da, das Endergebnis ist dabei sekundär, denn Grefrath muss sich erst einmal wiederfinden. Der Rest kommt dann von alleine.

Den Blick nach unten muss so langsam auch Bodo Leckelt von der DJK Adler Königshof II richten. Zwar sind es noch drei Punkte Abstand bis zu einem Abstiegsplatz, aber der Adler-Trainer weiß durchaus, dass sein Team schnell in den Abstiegsstrudel geraten kann. „Wir sind in dieser Saison aus unterschiedlichen Gründen einfach noch nicht angekommen“, erklärt er dazu. Bisher gab es noch keinen vernünftigen Spielfluss bei eigenen Auftritten. Vielleicht kommt ihm da die Partie beim TSV Kaldenkirchen (Sa., 19 Uhr) entgegen, denn ein Blick auf die vergangenen Aufeinandertreffen zeigt, dass die Adler mit dem kommenden Gegner meist gut zurecht kommen. Ein Sieg würde dem Team durchaus etwas Luft nach unten verschaffen und vielleicht auch helfen, die Köpfe der Spieler frei zu bekommen. Einziges Manko ist aber auch bei den Adlern, wer am Samstag überhaupt spielen kann. Sollte es nicht gelingen gegen die diesmal favorisierten Gastgeber körperlich dagegen zu halten, dann wird es ohne Frage ein Schweres unterfangen, zu punkten.