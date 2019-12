Hallen-Hockey-Bundesliga : Spitzenspiele im Doppelpack für den Crefelder HTC

Krefeld Der Hallenhockey-Bundesligist trifft am Mittwoch und Samstag auf Tabellenführer Rot-Weiß Köln.

Bevor sich die Hockeyherren des Crefelder HTC in die wohlverdiente Weihnachtspause verabschieden, stehen in der Hallen-Bundesliga noch zwei echte Kracherspiele auf dem Plan. Nach zwei Siegen am vergangenen Wochenende belegen sie den zweiten Tabellenrang und treffen nun innerhalb von vier Tagen gleich zweimal auf Spitzenreiter Rot-Weiss Köln. Das erste Duell findet am Mittwochabend um 20 Uhr in der Domstadt statt, ehe das Rückspiel am Samstag um 14:30 Uhr in der heimischen Glockenspitzhalle angepfiffen wird.