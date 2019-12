Ehemalige Stars beim Charity-Spiel : Ehrhoff und Vasiljevs schnüren auf Grefrather Eis die Schlittschuhe

Grefrath Die beiden Ex-Spieler der Pinguine nehmen am 28. Februar an einem Charityspiel teil. Gegner ist die Landesliga-Mannschaft von Karel Lang.

(RP) Die Eishockey-Freunde der Region können sich schon jetzt auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Auf Initiative von Sascha Lorenz, selbst langjähriger Unterstützer, Anhänger und Aktiver im Grefrather und Krefelder Eishockey, findet am Freitag, 28. Februar 2020 (20 Uhr) im Grefrather EisSport & EventPark ein Charity-Spiel mit Beteiligung namhafter Eishockey-Größen statt. So mancher Name in der Mannschaftsaufstellung des von Sascha Lorenz selbst zusammengestellten Charity-Teams dürfte neben den Grefrather Anhängern auch bei vielen Eishockeyfans des KEV und den Pinguinen noch in guter Erinnerung sein. Unter anderem Ex-NHL-Star Christian Ehrhoff, sowie die KEV-Legenden Herberts Vasiljevs, Roland Verwey und Andre Grein gehören mit zum Team von Lorenz, der seine „Jungs“ als Kapitän auf das Eis führen wird. Als „Gegner für die „gute Sache“ wird das von KEV-Torhüter-Legende Karel Lang trainierte Landesliga-Team des Grefrath Phoenix aufs Eis gehen. Bei der Lorenz-Auswahl stehen Lukas Lang und Uwe Fabig als Coaches hinter der Bande.