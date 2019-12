2. Handball-Bundesliga : HSG Krefeld steht vor einem Neuanfang

HSG Kapitän Gentges möchte zusammen mit Felix Linden als Trainergespann die HSG Krefeld möglichst in eine bessere Zukunft führen. Der Anfang dazu soll am Samstag um 19 Uhr gegen den HSV Hamburg gemacht werden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach der Beurlaubung von Trainer Arnar Gunnarsson fackelten die Verantwortlichen vom Handball-Zweitligisten nicht lange. Sie schenkten Co-Trainer Felix Linden das Vertrauen, die Mannschaft zu vorerst zu betreuen.

In der Adventszeit geht es meist besinnlich zu, die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest laufen auf Hochtouren und Menschen freuen sich auf die Feiertage mit der Familie. Davon ist Handball-Zweitligist HSG Krefeld derzeit weit von entfernt. Wie schon beim KFC Uerdingen und den Krefeld Pinguinen haben auch hier die Mechanismen des Profisports gegriffen. Die vergangenen schwachen Auftritte forderten ihren Tribut, indem mit Trainer Arnar Gunnarsson das schwächste Glied in der Kette beurlaubt wurde.

Und wie der KFC und die Pinguine vertrauen die Verantwortlichen der HSG zunächst einmal dem bisherigen Co-Trainer, um die Mannschaft wieder auf einen guten Weg zu bringen. Felix Linden ist in dieser Aufgabe allerdings nicht zu beneiden. „Es ist keine einfache Situation, aber wir haben eine klare Aufgabenverteilung vorgenommen und bemühen uns jetzt, das alles in die Tat umzusetzen. In erster Linie geht es darum, das Spiel breiter anzulegen. Wir haben zuletzt viel zu viel durch die Mitte gespielt und waren zu ausrechenbar. Ziel ist es, alle Spieler einzubinden und breiter zu werden“, sagt Linden, der taktisch nur kleine Dinge ändern will. Beim Dienstagstraining informierte der Vorstand die Spieler, wie es vorerst weiter geht.