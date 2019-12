Eishockey-Oberliga : U23 des KEV mit Miniaufgebot

Krefeld Das Team tritt in der Eishockey-Oberliga am Freitag in Hannover an. Am Sonntag (17.15 Uhr) kommt Erfurt zum Kellerduell in die Rheinlandhalle.

(JH) Für die U23 des KEV 81 geht die Reise zum Meisterschaftsspiel in der Eishockey-Oberliga-Nord am Freitag erneut nach Hannover. Während die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz in der vergangenen Woche bei den Scorpions gastierte, geht es jetzt an den Pferdeturm, wo die Indians um 20 Uhr die Schwarz-Gelben empfangen. Am Sonntag tritt der Tabellenvorletzte aus Erfurt um 17.15 Uhr in der Rheinlandhalle an.