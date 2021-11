Nach sechs Spielen ohne Sieg : Kanta Seki und Brian Dollen erlösen Teutonia St. Tönis

St. Tönis Die sechs Spiele währende Durststrecke von Teutonia St. Tönis ist beendet. Durch Tore von Brian Dollen und Kanta Seki setzt sich der Fußball-Oberligist mit einem erkämpften 2:0 (1:0) gegen den TVD Velbert durch und sammelt im Tabellenkeller wichtige Punkte.

Die Teutonen hätten schon in der Anfangsphase führen können, doch der erneut fleißige Burhan Sahin scheiterte am hervorragend reagierenden Schlussmann Robin Offhaus (5.). In der Folge standen beide Mannschaft gut in der Defensive, so dass es kaum noch nennenswerte Torchancen gab. Die umjubelte Pausenführung gelang Kanta Seki, als er aus 25 Metern sehenswert in den Winkel traf (38.).

Nach dem Seitenwechsel bauten beide Teams spielerisch ab. Allerdings steigerten sich die Gäste nach und nach und kamen dem St. Töniser Tor, in dem überraschend der genesene Felix Burdzik stand, immer häufiger gefährlich nahe. Aber Ioannis Alexiou erwies sich als gestenreicher Organisator des Defensivverbundes, der sich mit hohem Einsatz und allen erlaubten Mitteln in die Velberter Offensivaktionen warf. Mit zunehmender Spieldauer agierte der TVD risikoreicher, was Teutonia mehr Räume öffnete. So gab es auch Chancen, vorzeitig den Sack zuzumachen. Aber Hiroya Genda hatte Pech mit einem Pfostentreffer (80.) und Samed Yesil schoss freistehend Offhaus an (81.). Doch nur zwei Minuten später war die Erlösung allerorten spürbar. Brian Dollen zog nach innen und traf präzise ins lange Eck (83.). Alexious Ampelkarte richtete keinen Schaden mehr an. Trainer Josef Cherfi war zufrieden: „Spielerisch war es vielleicht nicht so gut. Aber der kämpferische Einsatz und die Einstellung waren sehr gut.“