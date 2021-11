Fußball-Oberliga : Trainingsleistungen stimmen Teutonia zuversichtlich

Teutonias Torjäger Leonard Bajraktari (rechts) fällt am Sonntag aus. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

St. Tönis Der Fußball-Oberligist hofft nach sechs Niederlagen auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Leonard Bajraktari fällt aus, Samed Yesil hofft, dass er gegen TVD Velbert sein Comeback feiern kann.

(uwo) Niederlagen kommentieren zu müssen, ist für Trainer meist eine unschöne Angelegenheit. Das musste Josef Cherfi als Übungsleiter von Teutonia St. Tönis zuletzt sechsmal in Folge. Auch wenn die erhofften Siege ausblieben, gab es zuletzt dennoch durchaus positive Ansätze zu notieren, die der Fußball-Oberligist aber bei der letzten Niederlage in Velbert gänzlich vermissen ließ. „Das war das schlechteste Spiel seit ich da bin“, fällte Cherfi ein klares Urteil. Lange aufhalten wollte er sich mit dem Rückschlag aber nicht: „Es gab Gründe dafür. Natürlich haben wir mit der Mannschaft kurz darüber gesprochen. Wir müssen uns aber jetzt vielmehr auf die letzten fünf Spiele konzentrieren und zusehen, dass wir noch ein paar Punkte einfahren.“

Dahingehend, dass das gelingt, zeigt sich Cherfi optimistisch. „Die sportliche und die personelle Situation ist unbefriedigend. Aber die Mannschaft zeigt im Training immer eine positive Präsenz und macht gut mit. Das muss sie dann aber auch mal im Spiel bringen.“ Angesichts der Auftritte in dieser Saison, die nicht zuletzt ihre Ursache darin haben, dass einige Akteure ihr vorhandenes Potential noch nicht ausschöpfen, ist mit einer spielerischen Explosion nicht zu rechnen. Wichtig wäre es allerdings, die wiederkehrenden (Stellungs-)Fehler abzustellen. Dann dürften die Teutonen auch bald schon wieder punkten. Auf einen Sieg, wie auch immer der zustande kommt, hofft Cherfi jedenfalls: „Wir brauchen für das Selbstvertrauen unbedingt ein Erfolgserlebnis.“

Gegner ist morgen der zuletzt zweimal punktlose Tabellenneunte TVD Velbert. Nach dem Ausfall von Felix Burdzik und Gian-Luca Mariano steht Jannik Hinsenkamp wieder zwischen Pfosten. Nach seiner Verletzung in Velbert wurde Mariano am Donnerstag an der Hand operiert. Wie lange der 19-Jährige Keeper ausfällt, ist derzeit nicht absehbar. Aufgrund muskulärer Probleme steht der vierfache Torschütze Leonard Bajraktari nicht zur Verfügung. Dafür ist eventuell mit Samed Yesil wieder zu rechnen.