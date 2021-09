Nach dem Trainer-Rücktritt : Teutonia St. Tönis mit Nullnummer gegen Cronenberg

Für Jonas Schüler, Trainer der Reserve, war es spannend, in der Oberliga die Verantwortung zu tragen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

St. Tönis Nach den Turbulenzen der zurückliegenden Tage trennt sich der Fußball-Oberligist mit Interimstrainer Jonas Schüler 0:0 vom Cronenberger SC. Das ehemalige Trainerteam um Bekim Kastrati meldet sich zu Wort.

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt des Trainerteams tat sich Teutonia St. Tönis im Heimspiel gegen den Cronenberger SC sehr schwer. Ohne die wichtigen Säulen Kevin Breuer, Dominik Dohmen und Daniel Neustädter kam die von Übergangstrainer Jonas Schüler betreute Elf gestern nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Den Teutonen muss zu Gute gehalten werden, dass die Ereignisse der zurückliegenden Tage nicht spurlos an ihnen vorüber gegangen sind. Dennoch war der Auftritt gegen den mittelmäßigen Gast phasenweise enttäuschend.

Denn nach gutem Beginn schienen die mit bescheidenen Mitteln ausgestatteten Gäste einem Treffer näher, auch wenn sie nicht wirklich zwingend agierten. Teutonia hatte bis auf einen Heber von Burhan Sahin bis zur Pause vorne gar nichts zu bieten. Erst in der zweiten Halbzeit wurde die Schüler-Elf aktiver. Vor allem über die Flügel zeigte sich die Verwundbarkeit der Gäste, die Glück hatten, dass Ioannis Alexiou bei einer Doppelchance zweimal an einem gegnerischen Körperteil scheiterte (48.). Erst in der Schlussphase verloren die Teutonen wieder etwas den Faden, hatten aber durch Samed Yesil die Chance zum „lucky punch“. Aber auch sein Schuss wurde von der Linie gekratzt (90.). Schüler sprach hinterher von einem gerechten Spielausgang: „Vielleicht hat die Mannschaft den Gegner einen Tick zu leicht genommen. Wichtig war, dass wir mal ohne Gegentor geblieben sind.“ Ein neuer Trainer soll heute schon seine Zusage geben.