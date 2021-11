Fußball-Landesliga : Wer nicht trainiert, spielt künftig nicht

Krefeld Das hat Sportdirektor Marcus Bister entschieden. Die Unzufriedenheit in der Mannschaft des VfL Tönisberg war ziemlich groß. Trainer Andreas Weinand hatte es bislang anders gehandhabt.

(uwo) Marcus Bister hatte unter der Woche viel zu tun. Der Sportdirektor des VfL Tönisberg musste nach dem desaströsen 0:6 in Rhede und vor dem Spiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen auf Ursachenforschung gehen, um den freien Fall zu stoppen. Während Trainer Andreas Weinand krankheitsbedingt außen vor blieb, horchte Bister in die Mannschaft hinein. „Wir haben viele Dinge angesprochen. Aber vornehmlich herrscht eine große Unzufriedenheit in Teilen der Mannschaft. Ein Grund dafür ist, dass Spieler spielen, die nicht beim Training sind und andere, die beim Training sind, nicht entsprechend berücksichtigt werden.“ Das soll sich nun ändern. „Wir haben festgelegt, dass nur die spielen, die auch trainieren.“ Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Trainingsbeteiligung entsprechend entwickelt. Aus unterschiedlichen Gründen rückten am Dienstag gerade einmal sieben Akteure an. „Zuletzt waren neun da und einige mehr, die aus unterschiedlichen Gründen nicht trainieren konnten“, relativiert Bister, der schon länger mit der Beteiligung nicht zufrieden war. Solange Weinand abwesend ist, steht der spielende Co-Trainer David Machnik mehr in der Verantwortung. An seiner Seite fungiert Manuel Fernandez, der aus seiner Zeit beim VfB Uerdingen kein Unbekannter ist.