Frauen-Handball : Handballerinnen kassieren erste Heimniederlage

Die Handballerinnen der Turnerschaft St. Tönis und die Adler Königshof mussten am Sonntag Niederlagen hinnehmen.

(maha) Dabei kassierte die Turnerschaft St. Tönis in der Nordrheinliga ihre erste Heimniederlage. Gegen den TSV Bonn verlor die Mannschaft der Trainerin Miriam Heinecke mit 20:29 (11:13). „Es war ein unglaublich kräftezehrendes Spiel und wir haben uns im zweiten Durchgang an der Bonner Deckung aufgerieben. Am Ende fiel die Niederlage aus meiner Sicht zu hoch aus, aber wir sind sehr oft an der Bonner Keeperin gescheitert.“