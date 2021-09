1:0 in Nettetal : Philipp Baum mit Tor des Tages bei Cherfis Trainer-Debüt

Krefeld Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis hat einen wichtigen 1:0-Sieg beim SC Union Nettetal gefeiert. Zum einen, weil damit das Debüt von Trainer Josef Chefi geglückt ist, zum anderen, um den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

(uwo) Jeder Trainer wünscht sich einen guten Einstand. Der ist Josef Cherif geglückt. Der neue Coach von Teutonia St. Tönis feierte mit seiner Mannschaft einen 1:0 (0:0)-Sieg bei Union Nettetal. Cherfi sprach hinterher von einem verdienten Sieg: „Insofern, dass wir wenig Torchancen gegen uns zugelassen haben.“ Die Basis dafür war eine defensiveres 4-4-2-System, bei dem Cherfi nicht allein die personellen Entscheidungen traf. „Die Aufstellung ist auch in Absprache mit Jonas Schüler und Spielern getroffen worden. Denn noch fehlen die Erfahrungswerte, wer alles wo spielen kann. Wir haben in den ersten Spielen viele Gegentore kassiert. Von daher war eine der Vorgaben, hinten zu Null zu spielen. Das ist uns gelungen. Defensiv besser zu stehen, ist eines unserer Ziele. Und an den Laufwegen wollen wir noch arbeiten, an den Feinheiten eben. Es wurde hier gute Vorarbeit geleistet.“