Fußball-Oberiga : Teutonia St. Tönis empfängt Torfabrik des 1. FC Bocholt

(uwo) Gleich zweimal in Folge schrammte Teutonia St. Tönis zuletzt trotz durchaus ansprechender Leistungen an einem Punktgewinn vorbei. Der Fußball-Oberligist wartet daher seit insgesamt vier Spielen auf etwas Zählbares und rutschte in der Tabelle auf den 16. Platz ab. Ein Erfolgserlebnis käme den Teutonen in dieser Situation sicher entgegen, doch auch an diesem Wochenende spricht nicht viel für die Elf um Trainer Josef Cherfi. Denn mit dem Tabellenzweiten 1. FC Bocholt ist um 15.30 Uhr ein Gegner zu Gast, der zu den heißen Aufstiegskandidaten zählt. Besonders auf Teutonias Defensive wird jede Menge Arbeit zukommen, denn mit 30 Treffern stellt der FC derzeit die Torfabrik der Liga. Kaum zu stoppen war bisher Marcel Platzek. Der von Rot-Weiß Essen verpflichtete 31-Jährige traf bereits zwölfmal.