Handball : Torhüter Martynas Savonis glänzt gegen Ex-Klub

Krefeld Handball-Oberligist TV Oppum gewinnt bei Mettmann-Sport mit 36:29. Adler Königshof liegt hoch zurück, startet aber eine Aufholjagd und punktet gegen die HSH HIesfeld/Aldenrade am Ende noch.

17:25 lagen die Adler aus Königshof in der 48. Minute gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade bereits zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte Marius Timofte bereits über 20 technische Fehler seiner Mannschaft notiert. Doch durch eine unglaubliche Aufholjagd holten die Gastgeber noch einen Punkt beim 26:26. Nach dem Spiel konnte man Marius Timofte seinen persönlichen Kampf an der Seitenlinie an der Stimme deutlich anmerken. Der Coach des Handball-Oberligisten hatte zwar sichtlich Spaß an der Aufholjagd, nicht aber an den 48 Minuten zuvor. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht und das durch die Bank“, sagte der Coach später. „Durch eine passive Deckung ist es uns in der Schlussphase gelungen, die Partie doch noch positiv zu gestalten. Ich hoffe nun, dass uns diese Aufholjagd und der Punktgewinn weiterbringen.“