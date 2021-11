1:3 gegen VSF Amern : Fynn Ziemes sieht bei Niederlage des VfR Fischeln Rot

Fynn Ziemes, hier noch im gelben Trikot des TSV Meerbusch II, wird dem VfR in den kommenden Wochen fehlen. Foto: RP/Falk Janning

Krefeld Für Fußball-Landesligist VfR FIscheln brechen schwere Zeiten an. Die Mannschaft von Trainer Karl-Heinz Himmelmann veror ihr Heimspiel gegen VSF Amern mit 1:3 und zudem den defensiven Mittelfeldspieler Fynn Ziemes.

(uwo) Im Kampf um den Klassenerhalt musste der VfR Fischeln eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen VSF Amern hinnehmen. Danach sah es in der Anfangsphase noch nicht aus, denn die Krefelder waren das aktivere Team, zeigten mehr Zug zum Tor und besaßen auch die eine oder andere Torchance. Ein erster Bruch im VfR-Spiel stellte sich nach dem unglücklichen 0:1 durch Karim Sharaf ein, der von einem Missverständnis in der Hintermannschaft profitierte (28.). Bis zur Pause fanden die Hausherren zwar wieder in die Spur, doch der leichte Aufwärtstrend wurde unmittelbar nach dem Seitenwechsel jäh gestoppt. Denn Amern gelang durch Darius Strode (50.) und erneut Sharaf (51.) der entscheidende Doppelschlag. „Das war der Genickbruch für uns. Danach war das Spiel für uns gelaufen“, stellte Trainer Kalli Himmelmann nüchtern fest. Dennoch ärgerte er sich über den Spielverlauf: „Wir haben gegen Wachtendonk schon zwei Punkte liegen gelassen. Und heute einen weiteren.“