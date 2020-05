Fußball-Bezirksliga : Cherfi lockt Görres zum VfL Tönisberg

Tönisberg Der Verteidiger wechselt vom Oberligisten Ratingen 04/19 zum Fußball-Bezirksligisten, weil seine Ausbildung Priorität genießt und er daher sportlich etwas kürzer treten will.

(uwo) Eigentlich heißt es in der Fußball-Szene nahezu überall: Still ruht der See. Doch beim VfL Tönisberg herrscht in Sachen Kaderplanung in den zurückliegenden Wochen überraschend viel Bewegung. Jetzt meldet der ambitionierte Bezirksligist den nächsten interessanten Neuzugang. Vom Oberligisten Ratinger Spielvereinigung Germania 04/09 wechselt Sebastian Görres zu den Rot-Weißen. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger spielte bereits als U19-Spieler für den VfR Fischeln in der Oberliga und entwickelte sich schnell zur Stammkraft. Damaliger Trainer der Grün-Weißen war damals Josef Cherfi, der jetzt beim VfL Tönisberg als Sportlicher Leiter fungiert.