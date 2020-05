Fußball : Fußballvereine arbeiten an der neuen Saison

Hamid Derakhshan bleibt Trainer in Holzheim, Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis Die Holzheimer SG macht weiter mit dem komplettem Trainerstab. Neue Trainer wird es hingegen beim TuS Grevenbroich, dem 1. FC Grevenbroich-Süd sowie beim FC Delhoven und dem SC Grimlinghausen geben.

Zwar steht der längst überfällige und von so ziemlich allen Fußballern am Niederrhein geforderte Abbruch der Spielzeit 2019/2020 noch nicht fest, aber untätig sind während der Corona-Pandemie auch die Vereine im Rhein-Kreis nicht geblieben. Einige sind mit ihren Planungen für die nächste Saison – wann immer sie auch beginnen mag – sogar schon durch.

Holzheimer SG setzt auf Kontinuität. Schon vor Wochen hatte der Landesligist die Rückkehr von Torjäger Yannick Joosten aus Kapellen und den Verbleib aller Stammspieler über die Saison hinaus verkündet. Diesem Beispiel folgte jetzt auch der komplette Stab: Der erst Ende des vergangenen Jahres als Nachfolger von Guido van Schewick an Bord gekommene Trainer Hamid Derakhshan macht ebenso weiter wie seine Assistenten Stefan Schellenberg und Thomas Rodoniklis. Ralf Schneider kümmert sich wie bisher um die Torhüter und bildet gemeinsam mit Rolf Nilgen und Norbert Hainke das bewährte Betreuerteam. Nicht verzichten möchte die HSG auch auf die Dienste von Stadionsprecher Ralf Schmitz und Physiotherapeut Sebastian Schramm, der erst Anfang März als Scout an die Reuschenberger Straße zurückgekehrte David Rodriguez unterstützt die Sportliche Leitung bei der Spiel(er)analyse und Kaderzusammenstellung. Da ist es fast schon logisch, dass unter Vorsitz von Steffen Kruchen auch die Abteilungsleitung ihre Arbeit fortsetzt.



Metin Türkay (l.) kehrt aus Süchteln nach Jüchen zurück. Foto: Heiko van der Velden

Info Zwei Optionen für die Fußballsaison 2019/20 Szenario 1 Saisonabbruch mit Auf-, aber ohne Abstieg. Qualifikationsspiele für die Jugend-Niederrheinliga nach den Sommerferien. Falls möglich. Szenario 2 Fortsetzung der noch laufenden Saison ab dem 1. September. Falls möglich.

VfL Viktoria Jüchen/Garzweiler erreicht Schritt für Schritt das Ziel. Zunächst wurde sich der Bezirksligist mit seinen Trainern einig: Marcel Winkens steht als Chefcoach ebenso weiter an der Seitenlinie wie Christoph Coersten und Torsten Müllers als Co-Trainer. Für den aus beruflichen Gründen ausgeschiedenen Peter Dressen springt Kevin Afari ein. Damit hütet der 36-Jährige als Stammkeeper nicht nur das Tor des VfL, sondern übernimmt auch die Ausbildung seiner jungen Kollegen Burak Gürpinar (U19 SC Kapellen) und Lars Kruse (U19 TSV Meerbusch). Den Verbleib fast aller Leistungsträger wertet Sportdirektor Matthes Komor als Zeugnis für die in Jüchen geleistete Arbeit: „Das zeigt, dass wir hier eine große Fußball-Familie sind.“ Den Abgängen von Simon Sommer, Baran Bal, Michael Miodek und des langjährigen Kapitäns Jonas Kell, der seine aktive Karriere aus beruflichen Gründen eine Etage tiefer beim BV Wevelinghoven fortsetzt, stehen die Zugänge von Metin Türkay (zurück vom Landesligisten ASV Süchteln), Tom Baulig, Thorben Hasler (beide vom Landesligisten DJK/VfL Giesenkirchen), Daniel Dominguez (TuS Grevenbroich), Olli Roelen (eigene Jugend) und Sercan Salgin, für den A-Ligisten Türkiyemspor Mönchengladbach 19/20 in elf Einsätzen 15 Mal erfolgreich, gegenüber.

Jesco Neumann ist neuer Trainer des TuS Grevenbroich. Foto: Borussia

Viel Bewegung in der Schlossstadt. In der Kreisliga A geht der TuS Grevenbroich mit Jesco Neumann in die nächste Saison. Der 32-Jährige ist im Besitz der DFB-A-Lizenz, war zuvor als Stützpunktrainer für den Fußballverband Niederrhein (FVN) und als Co-Trainer von Michael Nagorny beim B-Jugend-Niederrheinligisten Borussia Mönchengaldbach II (U16) im Einsatz. Der Elektroingenieur wohnt in Wevelinghoven.

Beim 1. FC Grevenbroich-Süd stand bereits seit Monaten fest, dass sich der A-Ligist um die Nachfolge seines Trainergespanns Kevin Hahn und Sven Servos kümmern muss. Auftrag ausgeführt: Dirk Pooth, in der Szene bekannt durch seine Arbeit bei der DJK TuSA Düsseldorf und der SVG Weißenberg, aber vor allem im Nachwuchsbereich des SC Kapellen sowie des VfB Hilden, übernimmt das Kommando. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainern mit Stallgeruch wie Alexander Hermel und Michael Giesen.

FC Delhoven und Trainer Markus Esser gehen getrennte Wege. Zwar betont Sportdirektor Dennis Kessel, „dass Markus nach dem bitteren Abstieg in die Kreisliga A einen sehr guten Job gemacht hat, zudem ging mit dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft ein lang gehegter Traum in Erfüllung“, trotzdem sei die Zusammenarbeit beendet: „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen bei der Planung der neuen Saison.“ Für ihn steht indes fest: „Markus, seit dem vergangenen Jahr Inhaber der B-Lizenz, ist ein extrem engagierter und loyaler Trainer. Er wird ganz sicher schnell wieder irgendwo auf einer Trainerbank Platz nehmen.“ Einen Nachfolger will der Klub zeitnah präsentieren.