Fußball : 04/19 stellt sich bei den Trainern neu auf

Ratingen Die Ratinger Fußballer bekommen in der Ober- und der Bezirksliga neue Coaches: Martin Hasenpflug, Mauro Alfani für die erste, Peter Köppen und Tomislav Mirosavljevic für die zweite Mannschaft. Frank Zilles bleibt als Sportlicher Leiter bei Ratingen 04/19.

Warum hat es dann acht Jahre gedauert, bis dem 43-Jährigen die Verantwortung für die erste Senioren-Mannschaft übertragen wurde? „Wir sind immer davon ausgegangen, dass Martin sich selbst eher als Ausbildungstrainer sieht. Da er Fan von Schalke 04 ist, wo in Norbert Elgert ja ein überragender Jugendtrainer tätig ist, haben wir ihn immer den Norbert Elgert von Ratingen genannt“, sagt Stieghorst. Nun wurde – sicher auch durch Fürsprache von Manager André Schulz – Hasenpflug aber gefragt, ob er nicht das Oberliga-Team übernehmen wolle. Dass die interne in der Corona-Krise auch eine günstige Lösung sein könnte, ist denkbar, aber Stieghorst betont: „Das Thema Kosten spielte keine Rolle.“

Tatsächlich ist es für Hasenpflug „eine große Ehre“, nun die erste Mannschaft zu übernehmen. „Als Autor von Fußballbüchern stand bei mir immer die Ausbildung im Vordergrund, aber grundsätzlich hat jeder Jugendtrainer mal das Ziel, die erste Mannschaft zu übernehmen. Bei der Jugend muss man ja doch etwas mit angezogener Handbremse trainieren, jetzt können wir aus dem Vollen schöpfen. Und wir beide kennen den Verein aus dem Eff-Eff“, sagt Hasenpflug auch im Namen seines Co-Trainers. Der wiederum weiß: „Disziplin ist für jeden Erfolg sehr wichtig, wir werden hart arbeiten, denn ohne Fleiß kein Preis“, sagt Alfani, der auch Scout des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist. „Jeder will viel erreichen und gewinnen, aber dafür musst du unter der Woche hart arbeiten, damit sich das Resultat am Wochenende auch einstellt.“

Alfani dankt Manager Schulz für das Vertrauen, und dass er immer hinter ihm gestanden habe, und freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit Hasenpflug: „Ich bin überzeugt von Martins Trainings- und Spielphilosophie – die ist top. Wir werden gut harmonieren und Spaß haben – gepaart mit Erfolg.“ Da haperte es bei 04/19 zuletzt vor allem in den Heimspielen, für die kündigt Hasenpflug aber schon mal an: „Es wird kein Heimspiel geben, in dem wir abwarten. Wir werden die Initiative ergreifen und unser Ding durchziehen. Wir werden uns nicht verstecken und auf Konter spielen, sondern im Training schon etwas implementieren, dass die Gegner sich nach uns richten müssen und nicht umgekehrt. Wir wollen einen attraktiven Offensivfußball zeigen, mit dem die Ratinger sich zu 100 Prozent identifizieren können. Mauro und ich haben auf jeden Fall das Ratingen-Gen in uns und wollen, dass der Verein noch stärker zusammenwächst.“