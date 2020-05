Fußball-Kreisliga B : Müller mit Marathon auf dem Weg nach oben

Krefeld Es war eine jahrelange Durststrecke, aber jetzt mlden sich die Schwarz-Gelben eindrucksvoll zurück: Der Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga B ist der Aufstieg kaum mehr zu nehmen.

In knapp zwei Wochen, am 24. Mai, wäre die Saison von der Fußball-Regionalliga an abwärts, ausgenommen der danach folgenden Relegationsspiele um den Auf- oder Abstieg, eigentlich beendet. Noch steht aber die endgültige Entscheidung, wie es weiter geht, aus. Der überwiegende Teil der Vereine hat sich in den Videokonferenzen gegen eine Fortführung ausgesprochen. Aber egal, was in Kürze heraus kommt: beim CSV Marathon Krefeld stehen die Zeichen nach vielen mageren Jahren auf Aufstieg in die Kreisliga A. Sechs Punkte, bei einer weniger ausgetragenen Partie und einigen Gegnern, die eher als Punkt- und Torlieferanten daher kommen, beträgt der Vorsprung der Auswahl von Trainer Ingo Müller vor der in der Spielzeit zuvor abgestiegenen Dritten des TSV Meerbusch. Da müsste schon ein mittelprächtiges Fußballwunder geschehen, sollten die Schwarz-Gelben, egal wie demnächst entschieden wird, sich noch vom Thron stoßen lassen.