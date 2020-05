Personalrochade beim Bezirksligisten : Öztürk und Tsaprantzis beerben Kunz

Leverkusen Die Spieler des Fußball-Bezirkskligisten FC Leverkusen beenden ihre aktive Karriere und bilden das neue Trainer-Duo. Zudem verstärken Erwin Mambasa Masudi sowie Ferhat Tuncer und Jan Ruhnau-Geuenich den Klub.

Noch ruht der Sportbetrieb beim FC Leverkusen, doch untätig waren die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten in den vergangenen Tagen nicht. Unter anderem wurden einige Personalentscheidungen getroffen. So wird Klubchef Michael Kunz, der Ende 2018 als Trainer eingesprungen war, wieder ins zweite Glied rücken. Die Spieler Erkan Öztürk und Chrisovalantis Tsaprantzis, die den Verein bereits vor vier Jahren für rund 18 Monate als Spielertrainer-Duo führten und unter anderem den Sprung in die Landesliga schafftenn, werden ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen und Kunz an der Seitenlinie beerben.