WM-Held verlässt Dortmund : „Auch in seinem Sinne“ - Zorc verkündet Trennung von Mario Götze

„Auch in seinem Sinne“ - Zorc verkündet Trennung von Mario Götze

Wolfsburg Die Wege von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und WM-Held Mario Götze werden sich im Sommer trennen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg.

"Wir werden die Zusammenarbeit mit Mario Götze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg bei Sky: "Darüber hinaus glaube ich, dass er in dieser Saison noch wichtig für uns wird."

Beide Seiten seien in einer Situation, "die nicht unbedingt zufriedenstellend ist. Und dann ist es denke ich normal, dass er sich eine neue Aufgabe sucht", so Zorc. Götze sei ein sehr verdienter Spieler der Borussia, "er kommt aus unserer eigenen Jugend. Es war eine gemeinsame Entscheidung". Zorc nahm auch zur möglichen Zukunft des Noch-Dortmunders Stellung: "Er wird sich eine neue Aufgabe suchen, vielleicht ja auch im Ausland."

Der Abschied des Ex-Münchners Götze hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet, der Siegtorschütze 2014 im WM-Endspiel in Rio de Janeiro im Maracana-Stadion gegen Argentinien hatte sich keinen Stammplatz bei den Schwarz-Gelben erkämpfen können. Trainer Lucien Favre hatte erst am Freitag betont, dass es für Götze schwer sei, einen Platz im Spielsystem der Borussia zu finden.