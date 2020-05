Baskteball : Basketballtraining im Freien

Maximal 16 Spieler dürfen zeitgleich an den Korbanlagen trainieren. Foto: SC Bayer

Krefeld Der SC Bayer Uerdingen trainiert als Alternative an acht mobile Korbanlagen. Seit gut einer Woche findet das Training nicht in der Josef-Koerver-Halle statt, sondern auf dem Gelände des Covestro-Sportparks am Löschenhofweg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Langen

Diverse Spielzeiten sind im Sport abgebrochen worden und die Turnhallen bis auf weiteres gesperrt. So ist derzeit größtenteils die Lage in vielen Sportarten. Mit dieser misslichen Situation wollte sich die Basketball-Abteilung des SC Bayer Uerdingen allerdings nicht zufrieden geben und fand dann auch einen Weg, damit das Training nicht völlig leer aus geht und Bälle auf den Korb geworden werden können.

Seit gut einer Woche findet das Training der Abteilung nicht in der Josef-Koerver-Halle statt, sondern auf dem Gelände des Covestro-Sportparks am Löschenhofweg. „Wir haben uns Gedanken, wie wir unseren hauptsächlich 19 Jugendmannschaften ein Training ermöglichen können“, sagt Jürgen Klein, der die Basketball-Abteilung leitet. Da kamen ihm die guten Kontakte zum Westdeutschen Basketball-Verband (WBV) gerade recht. Dieser veranstaltet eine jährlich stattfindende NRW-Streetbasketballtour, die wegen der Corona-Krisensituation aber dieses Jahr komplett absagt wurde. Kurzerhand fragte Klein nach, ob der SC Bayer Uerdingen die acht mobilen Korbanlagen, die ja jetzt nicht vom WBV benötigt werden, haben könnte. Gesagt, getan und so haben die Korbanlagen ihren Weg zum Löschenhofweg gefunden, wo sie auf dem Parkplatz vor den vereinseigenen Sporthallen aufgestellt und auch wieder abgebaut werden. „Wir achten darauf, dass maximal nur 16 Leute auf dem Platz stehen. Wir haben dazu auch ein Hygienekonzept erarbeitet und achten sehr genau darauf, dass jeder Spieler einen eigenen Ball benutzt“, erklärt Klein weiter.