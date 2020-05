35-Jähriger übernimmt Pfarrstelle : Potowski wechselt von Xanten nach Kirchhellen

Sie starten gemeinsam als Seelsorgeteam in Kirchhellen (v.l.): Pater Periya Madalaimuthu, Christoph Potowski, Werner Koschinski und Dennis Humberg. Foto: Franz Klein-Wiele

Xanten Christoph Potowski verlässt im August die Propsteigemeinde in Xanten und wird Pfarrer in Kirchhellen. Dort wird er künftig unter anderem von Werner Koschinski unterstützt, bisher Pastoralreferent in St. Peter Rheinberg.

(wer) Christoph Potowski wechselt vom Niederrhein ins Ruhrgebiet: Der 35-Jährige wird im August Pfarrer in katholischen Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer in Bottrop-Kirchhellen. Das teilte das Bistum Münster am Samstag mit. Potowski ist zurzeit Kaplan in der Propsteigemeinde St. Viktor in Xanten. Wer sein Nachfolger in der Domstadt wird, ist noch nicht bekannt.

„Ich werde nun leider zeitnah von Xanten Abschied nehmen müssen“, teilte Powoski mit. Bereits für Anfang August sei die Einführung in der Pfarrei St. Johanes der Täufer geplant. „Obwohl es mir persönlich sehr schwerfällt Xanten zu verlassen, freue ich mich dennoch auf die neue Aufgaben und auf die Menschen in Kirchhellen.“ Er danke den Menschen in Xanten „für die gute Zeit hier“. In Kirchhellen folgt er auf Ulrich Witte, der auf die Pfarrstelle verzichtet hatte.

Potowski wird zusammen mit den Pastoralreferenten Werner Koschinski (St. Peter Rheinberg) und Dennis Humberg (St. Josef Kamp-Lintfort) in St. Johannes anfangen. Am Freitag stellten sie sich den zuständigen Gremien, also dem Pfarreirat sowie dem Kirchenvorstand, und Pastor Pater Periya Madaimuthu vor. „Es war ein offenes und konstruktives Gespräch“, berichtete Powoski. „Wir hatten einen sehr guten Eindruck.“

Das Votum von allen Beteiligten sei daher positiv ausgefallen, teilte Potowski weiter mit. Er freue sich, mit den beiden Pastoralreferenten und Pater Periya als neues Seelsorgeteam im August zu starten. „Wir möchten die Gemeinde stärker beteiligen und sehen sie als einen Teil unseres Teams.“ Ab November werde zudem Heinrich Bösing (70), zurzeit Pfarrer im Priesterteam von St. Martinus in Moers, die Seelsorge verstärken.

Potowski wurde 1985 geboren und wuchs in Lünen auf. Nach seinem Abitur studierte er Theologie in Münster und Salzburg. Am Pfingstfest 2013 empfing er die Priesterweihe. Vier Jahre engagierte er sich als Kaplan in der Pfarrei St. Otger in Stadtlohn, bevor er im September 2017 an den Niederrhein wechselte und Kaplan in St. Viktor Xanten wurde.

Koschinski hat 1989 seine Ausbildung zum Pastoralreferenten in Greven begonnen. 1993 übernahm der gelernte Industriekaufmann seine erste Stelle als Pastoralreferent in der Pfarrgemeinde St. Marien in Moers-Hochstraße. Seit 1998 ist er in Rheinberg in der fusionierten Pfarrei St. Peter aktiv.

Humberg erhielt im vergangenen Jah die Beauftragung zum Pastoralreferenten von Bischof Felix Glenn. Seine Ausbildung absolvierte er in der Pfarrei St. Josef in Kamp-Lintfort, in der der gebürtige Dostener auch weiterhin tätig ist.

(wer)