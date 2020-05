Tennis : HTC Blau-Weiß Krefeld verbietet Olaf Merkel das Training

krefeld Olaf Merkel war Teil des HTC Blau-Weiß, doch jetzt hat es ordentlich gekracht. Ausgelöst wurde der Streit durch den Vereinswechsel der drei erfolgreichsten Junioren Philipp Lemken, Tim Hammes und Moritz Buß.

Olaf Merkel teilte seine Enttäuschung über das Verhalten des Vorstandes gegenüber seiner Person am Montag per Mail vielen Freunden und Vereinsmitgliedern mit. Schließlich ist er seit 45 Jahren mit Herz und Seele ein Blau-Weißer: „Es war mir ein persönliches Anliegen, einem Großteil meiner aktuellen und ehemaligen Schülern sowie meinen vielen Weggefährten in all den Jahren meine Gedanken und Gefühle etwas näher zu bringen. Da Tennis auch irgendwie mein Leben ist, habe ich mich auch seit 45 Jahren mit aller Kraft als Spieler, wie als Trainer, für diesen Club engagiert. In den vergangenen 20 Jahren habe ich nicht nur die 1.Junioren, die 2. und 3. Herren entgeltlich trainiert, sondern vor allem bei den Medenspielen in Sommer-und Wintersaison, sowie bei zahlreichen Turnieren, ehrenamtlich betreut .Seit unserem Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga 1998 habe ich das Team bis 2018 ohne Aufwandsentschädigung organisiert, gemanagt und gecoacht. Meine Trips zu den Australian Open, um das Team für die neue Saison zu formen, habe ich aus eigener Tasche finanziert.“