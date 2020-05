Paukenschlag im Handball : HSG holt Torhüter Oliver Krechel

Eine Verpflichtung, dieaufhorchen lässt: Torhüter Oliver Krechel nach Krefeld. Foto: imago/Eibner/EIBNER/Jan Strohdiek

Krefeld Er hat in der Bundesliga gespielt und war in der zweiten Liga eine Größe. Ihm lagen andere Angebote vor, doch der Handball-Drittligist überzeugt den Top-Keeper mit dem besten Konzept.

Im Handball ist die Position des Torhüter, ähnlich wie im Eishockey, von herausragender Bedeutung. Entsprechend lässt diese Verpflichtung aufhorchen: Handball-Drittligist HSG Krefeld, die noch hofft, erneut in der zweiten Liga antreten zu können, hat Torwart Oliver Krechel vom ASV Hamm verpflichtet. Der am 24. November 1990 im sauerländischen Menden geborene Schlussmann kommt nicht nur von einem der Topteams der zweiten Liga an den Niederrhein, er sammelte auch bereits Erfahrungen in der ersten Liga für den SC DhfK Leipzig. Außerdem spielte er von 2012 bis 2018 beim Zweitliga-Spitzenteam HSC 2000 Coburg, dem Meister der abgebrochenen Saison in der Liga und damit einem der beiden aktuellen Aufsteiger in die Liqui Moly Handball Bundesliga. Hier führte er seine Mannschaft im Jahr 2016 ebenfalls zum Bundesliga-Aufstieg und stand auch in der Eliteliga zwischen den Pfosten.

„Wir haben in Oliver Krechel einen äußerst profilierten Spieler unter Vertrag nehmen können, um den wir uns sehr intensiv bemüht haben. Vor allem unsere Gesellschafter, allen voran Simon Krivec, in dessen Unternehmen er arbeiten wird, und Thomas Wirtz haben einen großen Anteil daran, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat“, sagt der sportliche Leiter der Eagles, Stefan Nippes. „Mit ihm an der Spitze sind wir auf der wichtigen Torwartposition unabhängig von der Liga hervorragend aufgestellt.“

Noch euphorischer ist HSG-Gesellschafter Thomas Wirtz. „Oliver kommt mit einer tollen Vita zu uns. In Leipzig, Coburg und Hamm spielt man nicht aus Versehen. Er bringt eine Menge hochklassige Erfahrung nach Krefeld und wird uns sehr helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wir dürfen stolz sein, dass die HSG inzwischen für solche tolle Spieler eine Plattform geworden ist“, sagt der Geschäftsmann, der einer der Hauptinitiatoren des Projekts ist.