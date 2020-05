Wegen Corona : Radsportler sind in der Küche kreativ

Schiefbahn Da die Hallen derzeit geschlossen sind und kein gezieltes Training möglich ist, muss viel improvisiert werden. Draußen zu trainieren, ist nicht immer hilfreich, darum finden Trockenübungen auch in den eigenen vier Wänden statt.

In der Corona-Zeit zeigt sich, dass das Training für Hallenradsportler komplizierter ist als es etwa für Fußballer oder Basketballer. In Zeiten von geschlossenen Sporthallen müssen die Radballer und Kunstradfahrer vom RSC Blitz Schiefbahn improvisieren, um ihre Saisonvorbereitung umzusetzen. Vier Spitzensportler des Vereins haben sich dabei alternative und auch amüsante sowie interessante Methoden einfallen lassen.

Um sich auch in der Corona-Zeit auf die kommende Saison im zweiten Halbjahr vorzubereiten, sind die beiden Sportlerinnen kreativ geworden. Trockenübungen lautet das Schlagwort. Julia Wolf kann ihr Kunstrad ähnlich so einspannen, wie es die Radrennfahrer mit einem Rollentrainer machen, und so verschiedene Übungen der Kür in der eigenen Wohnung trainieren. Laura Hanns nutzt eine selbstgebaute Konstruktion: Sattel und Lenker sind dabei stabil an einen Unterbau montiert. Auch so können einige Übungen, etwa der Handstand auf Sattel und Lenker, weiter eingeübt werden. Beim Training zu zweit üben die beiden Kunstradfahrerinnen zudem ohne Radteile ihrer Kür, wie zum Beispiel den Schulterstand. Hanns steht dabei auf Wolfs Schultern, während Wolf vorwärts und rückwärts geht, abrupt die Richtung wechselt. „Da wurden wir öfter von Passanten bei bestaunt“, sagt Hanns lachend. Neben den Trockenübungen wird der Trainingsalltag durch Mental-, Kraft- und Konditionstraining ergänzt.