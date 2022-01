Adler Königshof verlieren 26:27 : Acht Tore von Kapitän Sebastian Bartmann reichen nicht

Krefeld Handball-Oberligist Adler Königshof verliert gegen Mettmann Sport nach schwacher zweiter Halbzeit knapp mit 26:27. Die Zweite geht in der Verbandsliga bei der HSG VeRuKa mit Pauken und Trompeten unter.

So gut die erste Halbzeit war, so schwach war die zweite Halbzeit. „Wir haben wirklich einen tollen ersten Durchgang gesehen und haben zurecht mit 16:11 zur Halbzeitpause geführt“, freute sich Marius Timofte, der Coach der Adler-Herren. Doch wer gedacht hatte, dass es in Halbzeit zwei so weitergehen würde, sah sich getäuscht. „Wir haben einfach zu viele technische Fehler gemacht und unsere Chancenverwertung war nicht mehr so gut, wir haben zahlreiche freie Chancen nicht genutzt. Am Ende haben wir uns selbst um unseren Lohn gebracht.“ Trotz der Niederlage, bei der wieder einmal Kapitän Sebastian Bartmann mit acht Toren erfolgreichster Schütze war, sah Timofte bei seiner Mannschaft eine positive Entwicklung, so dass ihm für die nächsten Spiele nicht bange ist.