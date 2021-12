TSV Kaldenkirchen : Den Aufstieg im Blick

TSV Kaldenkirchen gewann Mitte Dezember das Spiel gegen Verfolger TV Kapellen deutlich mit 28:21. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Handball-Verbandsliga Der TSV Kaldenkirchen steht am Jahresende deutlich an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Die Gründe für den Höhenflug - und was trotzdem noch besser werden kann.

Der TSV Kaldenkirchen hat das Jahr 2021 als Tabellenführer der Verbandsliga abgeschlossen. Ein Blick auf die Hinrunde.

Wie war der Saisonverlauf?

Nach der knappen 26:27-Auftaktniederlage gegen die HSG Vennikel wusste der TSV mit guten Auftritten zu überzeugen. Es folgten acht Siege in Serie und das Team von Trainer Volker Hesse kletterte auf den ersten Tabellenplatz. Den gaben sie kurzzeitig nach der 25:28-Niederlage am 8. Spieltag gegen Lank ab. Allerdings standen in dieser Partie lediglich drei Rückraumspieler zur Verfügung. Es war die zweite Heimniederlage. Im Anschluss folgten vier siegreiche Spiele, womit der TSV auswärts bislang ohne Punktverlust ist. Auf dem Programm steht noch ein Nachholspiel bei der DJK Adler Königshof II. Die Tabellenspitze ist mit zehn Siegen aus zwölf Spielen verdient, denn sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bietet Kaldenkirchen das Beste, was die Liga zu bieten hat – und das, obwohl die Mannschaft mit Verletzungspech zu kämpfen hat. „Wir sind absolut auf Kurs“, sagt Hesse. „Vielleicht sogar noch besser als erwartet, haben wir doch vier Langzeitverletzte, die wichtig für unsere Abwehr sind. Ich bin stolz auf die Jungs – auch wenn sicherlich noch Potenzial nach oben ist.“

Was lief gut?

Es ist schon mehr als beachtlich, wie die Mannschaft immer wieder personelle Hiobsbotschaften weggesteckt hat. Sie hat es immer wieder geschafft, Verletzungen und Ausfälle im Kollektiv zu kompensieren. Überhaupt steht die mannschaftliche Geschlossenheit absolut im Vordergrund, denn es gibt keinen überragenden Akteur im Kader. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Variabilität vieler Spieler, die auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können. „Wir hatten immer schon eine starke Angriffsreihe“, sagt Hesse. „Was mich besonders freut, sind die Verbesserungen in der Abwehrarbeit, worauf ich vor der Saison auch sehr viel Wert gelegt habe.“

Was muss besser werden?

Das Team hat auch einige Spiele bestritten, wo Leistungsschwankungen nicht zu übersehen waren. Das positivste Beispiel ist das Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten TV Kapellen, als man wie aus einem Guss spielte und dem Gegner nicht den Hauch einer Chance ließ. Auf der anderen Seite steht die Niederlage in Lank, wo Fehler am laufenden Band produziert wurden und man sich keinesfalls im Stile einer Spitzenmannschaft präsentierte. „Wir leisten uns noch zu viele individuelle Fehler“, sagt Hesse. „Und das zieht sich meistens wie ein roter Faden durch eine komplette Halbzeit. Wir müssen in unseren Leistungen noch stabiler werden. Und auch die Abschlussquote lässt noch einige Wünsche offen.“

So sieht die Vorbereitung aus?