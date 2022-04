Fußball-Kreisliga : Mike-Kai Tofel erlitt Beinbruch und fehlt Bockum

Krefeld Mit einem Bruch des rechten Schienbeins wurde vergangenen Sonntag beim Spiel der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A zwischen dem TSV Bockum und Tabellenführer SV St. Tönis TSV-Akteur Mike-Kai Tofel ins Krankenhaus Maria Hilf gefahren.

(WeFu) Was war passiert? Der 25-Jährige, der erst in der Winterpause vom FC Hellas Krefeld an den Prozessionsweg gewechselt war, wurde in der 71. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später sah er in Ballnähe einen von der Seite kommenden Gegenspieler nicht, erwischte ihn voll, was Schiedsrichter Yannik Schoppmann (Spielsport Krefeld) richtigerweise, und darüber waren sich alle Beobachter einig, mit der Roten Karte ahndete. Dabei hatte hatte es Mike-Kai Tofel viel schwerer erwischt, als seinen St. Töniser Kontrahenten, der die Begegnung problemlos fortsetzen konnte.