Montag stimmen Mitglieder ab : In St. Tönis soll ein neuer Großverein entstehen

In St. Tönis soll ein neuer Großverein entstehen

(maha) Am Montag könnte auf den Sitzungen des SV St. Tönis und der DJK Teutonia St. Tönis der Weg für eine Fusion zum 1. Juli 2022 gelegt werden. Dann wäre der Sportclub St. Tönis 11/20 mit rund 1.700 Mitgliedern der wohl größte Verein mit einem großen Angebot.

„Für beide Vereine war es ganz wichtig, dass wir die Mitglieder mitnehmen“, berichtet Sven Marquardt vom SV St. Tönis. Der 50-Jährige ist dort seit 1989 Mitglied, hat dort in der Fußballabteilung begonnen. „Jedes einzelne Mitglied, jede einzelne Abteilung ist uns bei der Fusion wichtig“, ergänzt Stefan Meuser, der seit 2019 Vorsitzender der DJK Teutonia St. Tönis ist, dort 1999 in die Badmintonabteilung eintrat.

In der Corona-Pandemie haben beide Vereine die Gespräche bezüglich einer Fusion erneut aufgenommen und einen Arbeitskreis gebildet. Dabei wurden auch gemeinsame Ziele formuliert. So soll die gesamte Sportstätte „Jahn-Sport-Anlage“ optimal genutzt werden. Durch die Fusion sollen Synergieeffekte durch ein starkes Management entstehen. Vor allem aber soll so ein breiteres und flexibleres Sportangebot geschaffen werden, eben ein transparentes und moderneres für St. Tönis und Tönisvorst.