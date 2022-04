Galopp : Im Stadtwald wird der Derby-Favorit ermittelt

Ariolo, Zweiter beim Herzog von Ratibor Rennen, ist in Krefeld erneut am Start. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Beim Dr. Busch-Memorial kommt es auf der Krefelder Galopprennbahn zum Gipfeltreffen der Kandidaten. In den sieben Rennen sind viele Krefelder Pferde am Start. Flüchtlinge aus der Ukraine haben freien Eintritt.

Traditionell ist auf der Krefelder Stadtwald-Rennbahn das Dr. Busch-Memorial das erste Kräftemessen der Derbypferde. Der Triumphator der mit 55.000 Euro dotierten und über 1700 Meter führenden Gruppe-III-Prüfung wird zum Derbyfavoriten aufsteigen. Da die ersten fünf Rennen am Sonntag live nach Frankreich übertragen werden, was für die Wettumsätze hochschnellen und somit von großer Bedeutung ist, erfolgt der erste Start bereits um 11.20 Uhr. Die Eintrittskassen sind ab 10 Uhr geöffnet.

Auch die von Peter Schiergen gesattelten Rocchigiani und Georgios werden hoch in der Gunst der Wetter stehen. Stalljockey Bauyrzhan Murzabayev hat sich für Gestüt Ebbeslohs Georgios entschieden. Sibylle Vogt wird am Sonntag im Sattel von Stall Domstadts Rocchigiani sitzen. Der Große Jubiläumspreis „125 Jahre Wohnstätte Krefeld“ – Dr. Busch-Memorial wird als 5. Rennen um 13.23 Uhr gestartet.

Im dritten Rennen treffen zwei Seriensiegerinnen des bisherigen Rennjahres, Patty Patch (3 Siege) und Cipriani (4 Siege) aufeinander. Beide stehen in Krefelder Besitz und werden sicher lautstark unterstützt. „Cipriani wird auch auf Gras einige Rennen gewinnen“, sagt Steffi Koyuncu. Gute Form hat auch Erika Mäders Energy Dragon, der zuletzt hinter Patty Patch landete. Eine halbe Stunde später ist das Hofer-Quartier im Preis des Hauses Champagne Laurent-Perrier durch No Day Never vertreten. Wie bei seiner letzten knappen Niederlage in Deauville sitzt wieder Stefanie Koyuncu im Sattel.