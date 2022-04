Sparta Gerderath kämpft gegen den Abstieg : Schritt für Schritt zum Klassenerhalt in der Kreisliga

Noch kämpft Sparta Gerderath – hier mit grünen Trikots gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven – um den Klassenerhalt. Foto: Nipko Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Sparta Gerderath kämpft in der Kreisliga A noch gegen den Abstieg, Sonntag sollen beim Nachbarn SV Golkrath weitere Zähler für den Ligaverbleib hinzukommen. An der Gronewaldstraße in Millich kommt es zum zwischen dem SV Roland und dem VfJ Ratheim.

Am 27. Spieltag der A-Liga Heinsberg, möchte Sparta Gerderath einen weiteren Schritt machen, der den Verbleib im Kreisoberhaus ermöglichen soll. Für dieses Unterfangen muss die Mannschaft von Trainer Oliver Müller am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beim Nachbarn SV Golkrath antreten. Die Spartaner zeigten zuletzt sehr ansprechende Leistungen, die aus den letzten drei Begegnungen die maximale Punktausbeute von neun Zählern einbrachten. Beim SV Niersquelle Kuckum gewann Gerderath 1:0, während auf eigener Anlage an der Spartastraße Union Schafhausen und zuletzt der FC Randerath/Porselen bezwungen worden. Beim 3:2 gegen Schafhausen holte das Team dabei sogar einen 0:2-Rückstand auf, zeigte also den nötigen Willen, den es braucht, um im Klassenkampf zu bestehen. Aktuell hat Gerderath 26 Punkte gesammelt, um das Ziel zu erreichen, müssen aber noch einige Erfolge her.

Ganz anders stellt sich indes die Situation für den SV Golkrath dar. Seit rund sieben Wochen steht Golkrath auf dem vierten Tabellenrang, der sich weder nach oben, noch in Richtung Tabellenkeller verändern wird. Die Mannschaft von Trainer Frank Bauer kann sich also auf ihre Stärken besinnen, und relativ befreit aufspielen.

Viel Spielfreude, aber auch Lücken im Defensivverhalten zeigte der SV Golkrath am vergangenen Wochenende beim denkwürdigen 6:4-Erfolg beim VfJ Ratheim. Dabei machten die Jungs vom Wiesengrund aus einem 2:4-Rückstand, einen 6:4-Sieg. Und wieder einmal wurde deutlich, wie wichtig ein Mann wie Niklas Demming für sein Team ist. Der Angreifer machte vier Tore und damit den Sieg für Golkrath fast alleine klar. Damit kommt Demming, der verletzungsbedingt erst 17 Partien bestreiten konnte, bereits auf 22 Saisontreffer.

Besser im Ranking steht lediglich Sahin Dagistan von Ay-Yildizspor Hückelhoven, der 26 Tore für seine Farben markiert hat. Allerdings lief „Dagi“ bereits in 23 Partien auf. Während die Verantwortlichen beim SV Golkrath also schon mit den Planungen für die kommende Spielzeit in der Kreisliga A beginnen können (und ja auch schon fleißig dabei sind), steht für Gerderath noch nicht fest, in welcher Liga es in der nächsten Saison weitergeht.

Das gilt auch für Germania Kückhoven, das mit 30 Punkten unwesentlich besser als Gerderath in der Rangliste steht. Nach dem Spiel am Donnerstag bei Roland Millich geht es für die Jungs von Trainer Dirk Valley jetzt zu Ay-Yildizspor Hückelhoven. Also das zweite Auswärtsspiel bei einem Spitzenteam hintereinander. Doch gerade in solchen schweren Spielen, kann man überraschende Punkte holen, die am Ende das Zünglein an der Waage sein könnten.