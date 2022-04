Hockey : CHTC-Teams gestärkt in die Rückrunde

Trainer Ronan Gormley hat das Herren-Team des CHTC in der Vorbereitung intensiv auf den Rückrundenstart vorbereitet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für die Hockey-Herren und -Damen geht am Wochenende in der 2. Bundesliga die Feldsaison weiter. Beide Trainer blicken nach der Vorbereitungsphase zuversichtlich auf die ersten Aufgaben.

(nose) Mit einer fast makellosen Hinrunde haben die Hockey-Herren des Crefelder HTC den Wiederaufstieg fest im Blick. Für die Spitzenreiter der 2. Bundesliga geht es darum, an die starken Leistungen der bisherigen Saison anzuknüpfen und die glänzende Ausgangslage zu vergolden. „Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und uns nach und nach gesteigert. Jetzt sind wir definitiv ready für den Rückrundenauftakt. Die Neulingen haben sich gut eingefunden und insgesamt sind wohl alle Spieler einsatzbereit. Vor allem Nicolas Acosta und Timo Kossol konnten in der Vorbereitung überzeugen. Das Team ist auch athletisch sehr fit. Wir freuen uns auf den Start,“ betont Coach Ronan Gormley.

Mit zehn Siegen und einem Remis untermauerten die Seidenstädter von Beginn an ihre Ansprüche auf die direkte Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse und stellten in beiden Kreisen ihre hohe Spielerisch Qualität unter Beweis. Sowohl ihre Defensive, die lediglich neun Gegentreffer zuließ und somit den ligaweiten Bestwert stellt, als auch in der mit 38 Toren sehr erfolgreichen Offensive untermauern den verdienten ersten Tabellenplatz mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger Mönchengladbach und Großflottbek.

Der Stuttgarter Anton Bommes und der bislang in Mannheim aktive Luis Holste verstärken den ohnehin spielstarken Sturm der Krefelder. Im Tor wird, wie bereits in der Hinrunde, der routinierte Chilene Adrian Henriquez stehen, der von U18-Nationalspieler Lasse Kille unterstützt wird. Zudem stoßen die Jugendspieler Jul Langhanki, Julius Wirtz, Till Mahn und Jonas Kühne zum Team. Treffsicherster Spieler ist Lucas Bachmann, der sechsmal erfolgreich war.

Zum Auftakt tritt der CHTC am Samstag um 12 Uhr beim Marienburger SC an, ehe die Herren am Sonntag um 11.30 Uhr in Großflottbek auf einen der ärgsten Verfolger treffen. Marienburg steht nach durchwachsener Hinserie auf Rang acht, zeigte sich vor allem in der Defensive anfällig und konnte beim 2:2 Hinspiel bisher als einziges Team einen Punktgewinn gegen den CHTC verzeichnen. Das verspricht somit ein spannendes Duell.

Auch Damen-Trainer André Schiefer darf sich über Verstärkung freuen. Die Zwillinge Nele und Lotta Michler, Lynn Krings, Leni Hamacher, Sharon Seaton und Rückkehrerin Stephanie Baxter, die aktuell noch angeschlagen ist, unterstützen den Kader des Tabellenzweiten der 2. Bundesliga.