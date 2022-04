Tischtennis : Bayers Zweite steigt auf, Anrath kann noch folgen

David Nüchter fehlt Tischtennis-Oberligist Bayer 05 Uerdingen verletzungsbedingt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Krefeld Für den SC Bayer 05 Uerdingen stehen bis Ende April noch zwei Saisonspiele an. Unterdessen müssen die Herren des Anrather TK und die dritte Mannschaft der Uerdinger in die Relegation. Die Frauen vom Anrather TK bleiben durch einen Verzicht in der NRW Liga.

Im Tischtennis spielen aktuell nur noch die Mannschaften und Ligen, die dem Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) zugeordnet sind. Alle anderen Ligen haben den Spielbetrieb aufgrund der Pandemie eingestellt. Somit spielen aktuell nur noch die 1. Herren des SC Bayer 05 Uerdingen in der Oberliga. Am Samstag ist der Tabellenfünfte um 19.30 Uhr zu Gast beim TV Refrath. Eine Woche später empfängt man – am 30. April um 18 Uhr – zu Hause zum letzten Saisonspiel den TB Burgsteinfurt. „Da unsere Nummer zwei, David Nüchter, weiter verletzungsbedingt ausfällt, werden wir die Runde wohl als Fünfter beenden. Damit sind wir aber auch zufrieden“, berichtet Ralf Schages, Tischtennisabteilungsleiter des SC Bayer 05 Uerdingen.

Zeitgleich zum Oberliga-Team kann sich die dritte Mannschaft der Uerdinger im Heimspiel gegen den VfL Rheinhausen für ein mögliches Aufstiegsspiel zur Landesliga qualifizieren. „Rheinhausen ist aber eine sehr starke Mannschaft, unser Team hat ein schweres Spiel vor der Brust“, so Schages.

Den Sprung aus der Landesliga in die Verbandsliga hat die zweite Herren-Mannschaft des SC Bayer 05 Uerdingen geschafft, der punktgleiche Anrather TK kann den sportlichen Aufstieg nun in einer Aufstiegsrunde noch realisieren. Am 7. und 8. Mai misst sich der Anrather TK in der Sporthalle der TH Grundschule in Heinsberg-Grebben mit dem TuS Porselen, dem Haaner TV und dem MTV Rheinwacht Dinslaken.