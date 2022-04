Schwimmen in Krefeld : Bäder ab Mai im Normalbetrieb

Krefeld Die Öffnungszeiten werden erweitert, Schulschwimmen soll nach den Osterferien wieder stattfinden. Die städtischen Bäder gehen zurück in den „Vor-Corona-Betrieb“.

Die städtischen Bäder in Bockum, Fischeln, Uerdingen, Gartenstadt und Linn kehren ab Montag, 2. Mai, nach der langen pandemiebedingten Einschränkung in den Normalbetrieb der „Vor-Corona-Zeit“ zurück. Die Mitarbeitenden rund um die Betriebsleitung haben in den vergangenen Wochen intensiv das Öffnungskonzept erarbeitet, das nicht nur die Ausweitung von öffentlichen Schwimmzeiten, sondern auch Schulbelegungen sowie den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Vereine berücksichtigt. „Dabei wurden auch Belange der Vereine aus Hüls eingeplant, die nach der Schließung des dortigen Bades nun ein Angebot in den anderen Bädern bekommen haben“, teilt die Stadt mit.