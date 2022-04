Radsport : Bei „Rund in Fischeln“ um „Hennes-Junkermann-Cup“

Mit dieser Foto-Collage erinnert der Verein an Hennes Junkermann. Foto: Staubwolke Fischeln

Krefeld Der RV „Staubwolke“ erinnert am Sonntag bei der 44. Auflage von „Rund in Fischeln“ mit dem Pokal für den Sieger des Hauptrennens an das große Krefelder Radsportidol. Start und Ziel ist an der Hafelsstraße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(lus) Zum Gedenken an die Krefelder Radspor-Legende Hennes Hans „Hennes“ Junkermann vergibt der Radsportverein „Staubwolke“ Fischeln am Sonntag beim Radrennen „Rund in Fischeln“ erstmalig den „Hennes-Junkermann-Cup“. Die Auszeichnung soll in Zukunft jedes Jahr im Rahmen deses Traditionsrennens beim Elite-Rennen der Herren vergeben werden.

„Hennes Junkermann zählt zu den ganz Großen in der deutschen Radsportgeschichte. Mit dem Hennes-Junkermann-Cup wollen wir dafür sorgen, dass das Andenken an Hennes gewahrt wird, der als Ehrenmitglied unserem Verein immer verbunden war“, sagt Vorsitzender Markus Besch und füft hinzu: „Gleichzeitig hoffen wir, dass diese Auszeichnung gerade auch für junge Talente Motivation und Anreiz ist, diesem großen Idol nachzueifern.“

Der am 6. Mai 1934 in St. Tönis geborene Hennes Junkermann ist am 11. April 2022 gestorben (RP berichtete). Von 1955 bis 1972 war er Radprofi, allein bei der Tour der France landete er vier Mal unter den Top Ten. Er fuhr bei 19 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften mit und gewann 15 deutsche Meistertitel auf Bahn und Straße, 1965 wurde er mit Rudi Altig Europameister im Zweier-Mannschaftsfahren - um nur einige seiner Erfolge zu nennen. Nach seiner Profikarriere arbeite er als Trainer und Teamleiter – u.a. z.B. mit Erik Zabel. Dem Rennrad blieb er bis ins hohe Alter treu. Noch vor wenigen Jahren konnte man ihn auf den Straßen von Krefeld und Umgebung sehen.

„Rund in Fischeln“ beginnt am Sonntag um 9.30 Uhr an der Hafelsstraße. Der „Hennes-Junkermann-Cup“ startet um 16.30 Uhr.