2:1 gegen SGE Bedburg-Hau : VfL Tönisberg hofft in der Trainerfrage auf eine Zusage

VfL Tönisberg hofft in der Trainerfrage auf eine Zusage

Tönisberg Der Abstieg des VfL Tönisberg dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Dennoch zeigt sich der Abstiegskandidat unter seinen Co-Trainern David Machnik und Manuel Fernandez kämpferisch und belohnt sich mit einem 2:1 (1:0)-Sieg über die SGE Bedburg-Hau.

Die Gastgeber waren bis zur Pause die aktivere Mannschaft, die sich auch eine Vielzahl bester Torchancen erspielte. So war die Führung durch Manuel Franken (35.) nach Zuspiel von Nico Jeegers zwar hoch verdient, aber unterm Strich eine mangelhafte Ausbeute. Das hätte sich nach dem Seitenwechsel rächen können, weil sich die Gäste weitaus mehr am Spielgeschehen beteiligten und dem Ausgleich immer näher kamen. Für die Entscheidung sorgte Mario Knops, der einen Abpraller aus der zweiten Reihe zum 2:0 unterbrachte (78.). Daran änderte auch der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit durch Pascal Puff nichts mehr (90.+1).