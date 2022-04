HSG Konstanz kommt : Merten Krings erwartet ein anderes Kaliber

Krefeld Für den Kapitän der HSG Krefeld Niederrhein ist die HSG Konstanz der Aufstiegsfavorit. Dennoch müssen die Gastgeber am Samstag gewinnen, um ihre Chance zu wahren.

Die Spannung steigt! Am Samstag erlebt Krefeld den vorläufigen Höhepunkt des Handball-Jahres. Denn die HSG Krefeld Niederrhein trifft in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga auf die HSG Konstanz. Nur mit einem Sieg bleiben die Eagles im Rennen um einen der beiden Plätze für das Halbfinale.

Nach der Auftaktniederlage in Pfullingen stärkten die Krefelder mit dem Heimsieg gegen die HSG Hanau ihr Selbstvertrauen. Doch die Leistung gegen die Nordhessen wird gegen Konstanz nicht für einen Sieg reichen. Davon ist auch Kapitän Merten Krings überzeugt: „Wir hätten gegen Hanau höher gewinnen können. In einigen Situationen mussten wir cleverer agieren. Dann wären wir mit sechs oder mehr Toren davongezogen. So haben wir den Gegner immer wieder heran kommen lassen und es spannend gehalten. Das darf uns gegen Konstanz nicht passieren. Das ist schon ein anderes Kaliber und wird sofort bestraft.“ Chancenlos sei die HSG aber keineswegs: „Mit unserem fantastischen Publikum im Rücken und einer optimalen Leistung können wir auch diesen Gegner schlagen.“

Auch Torwart Sven Bartmann, der einen großen Anteil am Sieg gegen Hanau hatte, weiß, dass die Mannschaft in der Aufstiegsrunde ihr Leistungspotenzial noch nicht zu 100 Prozent abgerufen hat: „Wir haben gesehen, dass wir in dieser Runde gewinnen können, müssen aber noch an Stellschrauben drehen. Insgesamt müssen wir souveräner auftreten. Leicht wird es in keinem Spiel. Wichtig ist, am Ende mit einem Tor Vorsprung zu gewinnen.“