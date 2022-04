Überblick über ärztliche Notdienste und Öffnungszeiten : Was an Ostern 2022 in Krefeld geöffnet ist

Am Karsamstag zeigt das Ensemble im Krefelder Theater zum letzten Mal das Stück „Der Raub der Sabinerinnen“. Foto: Matthias Stutte

Krefeld An den Feiertagen gelten in vielen Einrichtungen besondere Öffnungszeiten und ein kaputter Herd lässt sich an Ostern auch nicht so einfach reparieren. Wir haben eine Übersicht von Notdiensten und Öffnungszeiten zusammengestellt.

Corona

Das Impfzentrum im Seidenweberhaus ist von Karfreitag, 15. April, bis einschließlich Ostermontag, 18. April, geschlossen. Das Diagnosezentrum an der Königstraße ist am Karfreitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet sowie Karsamstag und Ostermontag jeweils von 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Ostersonntag ist das Diagnosezentrum geschlossen. Die Rufnummer 02151 8619700 für das Diagnosezentrum ist außer Ostersonntag täglich erreichbar (Karfreitag 8 bis 13 Uhr, ansonsten 8 bis 16 Uhr). Infos zu Corona gibt es auch im Internet: www.krefeld.de/coronavirus.

Ärztliche Bereitschaftsdienste

Der ärztliche Notdienst ist von Gründonnerstag, 14. April, bis Ostermontag, 18. April, ganztägig unter der Rufnummer 0180 5044100 zu erreichen. Die zentrale Notfallpraxis auf dem Gelände des Klinikums am Lutherplatz 40 ist an den Feiertagen und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Zahnärztlicher Notdienst

Der zahnärztliche Notdienst ist unter der Telefonnummer 01805 986700 zu erreichen. Ein Ansagedienst gibt Auskunft darüber, welche Zahnärzte dienstbereit sind und zu welchen Zeiten sie in ihren Praxisräumen zu erreichen sind.

Tierärztlicher Notdienst

Der tierärztliche Notdienst ist unter Ruf 0700 84374666 zu erreichen.

Apothekendienst

Informationen zu den Notdiensten der Apotheken in Nordrhein-Westfalen können im Internet abgerufen werden unter www.aknr.de oder unter der vom Festnetz kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833.

Notdienst Elektro-, Steuerungs- und Anlagetechnik

Diese Notdienste sind erreichbar unter Ruf 0180 5660555.

Notdienst für Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

Karfreitag, 15. April, Karsamstag, 16. April, und Ostermontag, 18. April, Bruno Specht, Krützpoort 27, Telefon 02151 710706; Ostersonntag, 17. April, Harald Remmetz, Nassauerring 347, Telefon 02151 590207.

Städtische Bäder

Das Badezentrum Bockum ist am Karfreitag, 15. April, ganztägig geschlossen. Von Karsamstag, 16. April, bis Ostermontag, 18. April, öffnet es jeweils von 11 bis 16 Uhr. Das Bad am Stadtpark Fischeln und das Stadtbad Uerdingen bleiben während der Osterfeiertage geschlossen.

Krefelder Zoo

Von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, ist der Zoo jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tierhäuser und die Kasse schließen um 17.30 Uhr.

Botanischer Garten

Für einen Osterspaziergang stehen die Türen des Botanischen Gartens im Schönwasserpark täglich von 8 bis 18 Uhr offen. Das Schaugewächshaus ist derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Museen

Das Deutsche Textilmuseum und das Museum Burg Linn haben von Karfreitag, 15. April, bis Ostermontag, 18. April, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kunstmuseen Krefeld haben am Karfreitag und Karsamstag von 11 bis 18 Uhr sowie Ostersonntag und Ostermontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Theater

Am Karsamstag, 16. April, zeigt das Ensemble um 18 Uhr zum letzten Mal „Der Raub der Sabinerinnen“. Am Ostersonntag, 17. April, gibt es dann ab 11 Uhr für kleine Fans des Theaters das Puppentheater „Ein Fall für Grete“ im Glasfoyer zu sehen. Später am Sonntag feiert um 19.30 Uhr das Ballett „Beethoven!“ seine Wiederaufnahme.

Mediothek

Die Mediothek ist von Karfreitag, 15. bis Ostermontag, 18. April, geschlossen.

Krefelder Wochenmärkte

Am Karsamstag, 16. April, finden wie gewohnt die Wochenmärkte in Elfrath, Hüls, Linn, Oppum und Uerdingen statt.

Bestattungen

Von Karfreitag, 15. bis Ostermontag, 18. April, werden keine Bestattungen durchgeführt.

