3. Handball-Bundesliga : Eagles sind im Topspiel nur Außenseiter

Auf seine beiden Kreisläufer, wie hier Lars Jagieniak in Aktion, baut Trainer Maik Pallach am Samstag besonders. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefelds Handball-Drittligist empfängt am Samstag (19 Uhr) im Aufstiegskampf den Topfavoriten HSG Konstanz. Für Trainer Maik Pallach ist das die bisher leichteste Saison-Aufgabe. Bis Donnerstagabend waren 1400 Tickets verkauft.

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren feierte die HSG Krefeld Niederrhein mit dem Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga ihren bisher größten Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Jetzt soll sich dieser Triumph wiederholen. Dafür müssen die Eagles am Samstag ab 19 Uhr in der Glockenspitzhalle in der Aufstiegsrunden-Gruppe Süd ihr Heimspiel gegen die HSG Konstanz gewinnen. Im Fall einer Niederlage dürfte das Erreichen der ersten beiden Plätze und damit den Einzug ins Halbfinale nur noch theoretisch möglich sein.

Vor drei Jahren war die Glockenspitzhalle im Final-Hinspiel gegen Empor Rostock mit 2410 Zuschauern ausverkauft. Darauf hoffen die Eagles auch am Samstag. Bis Donnerstag waren erst 1400 Tickets verkauft. Das liegt zum einen an der immer noch andauernden Corona-Pandemie und an den Osterferien. Aber die Mannschaft kann auf jeden Fall auf eine Saison-Rekordkulisse bauen. Die Eagles brauchen auch tatkräftige Unterstützung von den Rängen, denn mit der HSG Konstanz kommt im Rennen um den Aufstieg der Topfavorit.

Info SWK am Samstag der Spieltagssponsor Der langjährige Partner, die SWK Stadtwerke Krefeld AG, tritt am Samstag in der Glockenspitzhalle als Spieltagsponsor auf. Es wird empfohlen, Karten im Vorverkauf zu erwerben. Die weiteren Spiele der HSG in der Aufstiegsrunde: Samstag, 30. April bei der HSG Pforzheim/Eutingen. Samstag, 14. Mai, 19 Uhr: HSG Krefeld Niederrhein gegen die Schalksmühle Dragons.

„Das ist unser bisher einfachstes Saisonspiel. Denn zum ersten Mal treten wir als richtiger Außenseiter an. Wir haben gut trainiert, sind sehr motiviert und freuen uns auf das Spiel vor einer hoffentlich tollen und stimmungsvollen Kulisse. Es wäre schön, wenn 1500 oder 1600 Zuschauer kommen würden“, sagte Maik Pallach am Donnerstag.

Die HSG Konstanz ist das sportliche Aushängeschild der größten Stadt am Bodensee und bringt Zweitliga-Erfahrung mit an den Niederrhein. Zuletzt trafen beide Teams Mitte Dezember 2019 in Liga zwei aufeinander. Damals verloren die Krefelder mit 18:28.

„Konstanz bringt ein enormes Tempospiel auf die Platte, welches bereits jetzt zweitligareif ist. Die spielen ihre Züge gnadenlos nach vorne. Dazu verfügt das Team über eine offensive 3/1- oder 3/3-Abwehr, die wir so in dieser Saison noch nicht bespielt haben. Darauf haben wir uns im Training eingestellt. Ich glaube aber, dass uns so eine Abwehr mehr liegt als eine 6/0-Formation. Denn wir haben selber viele Akteure, die eine hohe Spielfähigkeit besitzen und lieber auf eine offensive Abwehr treffen als auf ein 6/0, wo sie mehr über die Luft kommen müssen“, erklärt der Coach. Wichtig sei die Bewegung ohne Ball: „Wir müssen versuchen, über den Kreisläufer erfolgreich zu sein, der unser Anker im Spiel sein muss.“ Da sind dann besonders Lars Jagieniak oder Alexander Kübler gefordert. Dazu müssen die zuletzt zu oft gesehenen leichten Fehler abgestellt werden.

Besonders aufpassen müssen die Eagles auf Tim Bornhauser in der Rückraum-Mitte der Gäste. „Der ist Dreh- und Angelpunkt in seinem Team, auch im Balltransport nach vorne. Er trifft viele richtige und gute Entscheidungen“, sagt Pallach.

Der Trainer hat als Ziel ausgegeben, in diesem Duell so lange wie möglich im Rennen zu bleiben: „Wir müssen selber immer wieder Nadelstiche über die Abwehr und Tempogegenstöße setzen. Meine Spieler sind richtig heiß, da was abzuliefern. Wir werden emotional alles geben und alles reinwerfen, was wir haben.“ Dabei kann er wieder uneingeschränkt auf Matija Mircic und Valdas Novickis bauen, die ihre Verletzungen auskuriert haben. „Wichtig ist auch, dass Spieler, die von der Bank kommen, sofort bereit sind und uns Pausen verschaffen können“, sagt Pallach. Klar sei auch, dass seine Mannschaft ihre Topleistung abrufen muss: „Das gilt für alle Mannschaftsteile vom Torwart über Abwehr und Angriff. Aber das gilt auch für den Gegner.“