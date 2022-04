Tennis-Bundesliga : Das Aufgebot des HTC Blau-Weiß Krefeld steht

Krefeld Die Meldefrist für die zehn Teams der Tennis-Bundesliga ist abgelaufen. Marco Cecchinato ist die Nummer 1 des Stadtwaldteams. Der Italiener ist aktuell die Nummer 108 der Weltrangliste.

Wenn Tennis-Bundesligist HTC Blau-Weiß Krefeld am 3. Juli den Niederrheinrivalen Gladbacher HTC zum Saisonauftakt empfängt, tritt das Stadtwaldteam gleich gegen einen Titelanwärter an, jedenfalls auf dem Papier. Denn das Aufgebot des Vizemeisters von 2021 kann sich mit gleich sechs Spielern, die aktuell unter den Top-100 zu finden sind, sehen lassen. Dazu zählt auch der St. Huberter Daniel Altmaier (ATP 69).

Dagegen zählt bei den Krefeldern derzeit kein Spieler zu den Top-100. Marco Cecchinato verpasste beim ATP-Turnier in Monte Carlo den Einzug ins Hauptfeld und rutschte von Platz 100 auf 108 ab. Am Ostermontag traf er beim ATP-Turnier in Belgrad in Runde eins auf seinen Landsmann Fabio Fognini (ATP 62) und unterlag mit nach fast drei Stunden 7:6, 2:6, 2:6.