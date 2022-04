Fußball-Landesliga : Wertvoller Erfolg für SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Die Mannschaft macht beim 3:0 gegen den Kreis-Rivalen TSV Wachtendonk-Wankum den nächsten Schritt zum Klassenerhalt. Der Sieg ist verdient, weil der Gastgeber mehr in die Partie investiert.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat den nächsten Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist feierte am Montag einen klaren 3:0 (0:0)-Heimsieg im Duell gegen den Kreisrivalen TSV Wachtendonk-Wankum. Ein Erfolg, der auch deshalb so wertvoll ist, weil nicht unbedingt mit ihm zu rechnen war. Zum einen, weil der TSV Wa.-Wa. mit der Empfehlung angereist war, als einziges Team der Klasse bis dahin noch kein Spiel in der Rückrunde verloren zu haben. Zum anderen, weil den Gastgeber einige Personalsorgen plagten, da gleich fünf Stammkräfte nicht dabei waren.