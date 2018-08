Bei der Senioren-WM in Barcelona fielen auch für Krefelder Medaillen ab.

Krefeld (svs) Es war das größte Hockeyturnier aller Zeiten, das im spanischen Barcelona zu Ende ging: Die Weltmeisterschaft. In gleich elf verschiedenen Altersklassen - fünf bei den Männern, sechs bei den Frauen - rangen insgesamt 2450 Teilnehmer um Tore, Punkte und Medaillen.

Auch Krefeld und der CHTC waren bei dem Turnier bestens vertreten. Gleich mehrere Spielerinnen und Spieler waren vom Niederrhein in die Katalonische Metropole gereist. Hinzu kam in Hans-Werner Sartory auch ein Schiedsrichter.

Anders seine Mitfahrer, die mit dem Schläger in der Hand im Einsatz waren. Diese brachten immerhin zwei Medaillen mit in die Seidenstadt. Mit Bronze dekoriert kehrte Arno Metzger aus dem Süden, der aber derzeit nicht heißer ist, als die niederrheinische Heimat, zurück. In der Altersklasse 50 ging er an den Start und legte mit seiner Mannschaft ein starkes Turnier hin. Erst im Halbfinale war gegen die Niederlande mit 0:4 Endstation. Im kleinen Finale sicherte sich die deutsche Mannschaft aber mit 4:1 gegen England doch noch Edelmetall.