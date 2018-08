Krefeld Pinguine: Christian Ehrhoff bei Herberts Vasiljevs Abschied dabei

Krefeld Wenn Herberts Vasiljevs sein Abschiedsspiel für die Pinguine spielt, wird auch der ehemalige NHL-Star und Krefelder Christian Ehrhoff dabei sein. Das Spiel findet am 25. August statt.

Die Krefeld Pinguine haben bekannt gegeben, dass Christian Ehrhoff Teil des Abschiedsspiels von Herberts Vasiljevs am 25. August 2018 in der Rheinlandhalle sein wird. Da durch, dass die Lichtgestalt des Krefelder Eishockeys, der im Frühjahr seine Karriere beendet hatte, noch einmal mitspielen wird, dürfte der Run auf die Karten, die bei der Saisoneröffnungsparty der Pinguine am Freitag (ab 14 Uhr Parkplatz Königpalast) erworben werden können, deutlich zunehmen.