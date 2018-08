Michael Nimczyk für das Deutsche Traberderby gerüstet

Krefeld Der Champion der Berusfahrer aus Schiefbahn greift am Wochenende in Berlin nach der Krone des Trabrennsports

Wenn am kommenden Wochenende auf der Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf das 123. Deutsche Traberderby gestartet wird, könnte für Michael Nimczyk endlich der Traum vom langersehnten Sieg in Erfüllung gehen. Denn der Deutsche Meister aus Schiefbahn mit dem Goldhelm als Zeichen des amtierenden Champions geht ziemlich aussichtsreich ins Rennen. Am vergangenen Wochenende qualifizierte sich der Schiefbahner bei den Vorläufen auf der Derbybahn mit dem dreijährigen Hengst „Chapter One“ für den Saisonhöhepunkt am kommenden Sonntag. Mit fünf Längen Vorsprung sicherte er sich im vierten Vorlauf den Sieg. „Ich freue mich, dass ich dieses schwierige Rennen gewinnen konnte und bin zuversichtlich, am Sonntag vorne mitmischen zu können“, sagte der 31-jährige Champion gestern nach seiner Rückkehr von der Spree. Er geht mit der Startnummer zwei ins Rennen, was seinem Pferd zu Gute kommt, weil es den hochspritzen Sand vor sich scheut. Nimczyks Onkel Hans Brocker ist Mitbesitzter von „Chapter One“, was bei einem möglichen Derbysieg doppelte Freude hervorrufen würde.