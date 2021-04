Verstärkung für den Angriff : Krefeld Pinguine verpflichten Robert Sabolic

Robert Sabolic (rechts) wurde mit dem ERC Ingolstadt Deutscher Meister. Foto: dpa/dpa, mb

Krefeld Der 32-jährige Slowene wechselt aus der schwedischen Topliga an den Niederrhein. Der Außenstürmer kennt die DEL aus seiner erfolgreichen Zeit beim ERC Ingolstadt, mit dem er Meister wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Bei der Suche nach Verstärkungen für die neue Mannschaft gelang den Krefeld Pinguinen am Freitag eine hochkarätige Verpflichtung und verstärken ihren Angriff für die Saison 2021/22 mit Stürmer Robert Sabolič. Der Slowene spielte bereits in der Saison 201/14 in der Deutschen Eishockey-Liga für den ERC Ingolstadt, mit dem er Deutscher Meister wurde und erfolgreichster Torschütze der gesamten Play-offs war.

Sobolic begann seine Karriere bei seinem Heimatverein HK Jesenice und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften, ehe er in der Saison 2006/07 für die Nachwuchsprofimannschaft HD mladi Jesenice sein Debüt in der Slowenischen Eishockeyliga gab, In den folgenden Jahren etablierte er sich als Stammspieler des Clubs. Seinen Durchbruch schaffte er in der Spielzeit 2008/09, als er 47 Scorerpunkte im Grunddurchgang erzielte. Ein Jahr später lief er für das Hauptteam des HK Jesenice erstmals in der österreichischen Eishockeyliga auf.

In der Saison 2010/11 bildete er zusammen mit Rok Tičar und Žiga Jeglič ein Stürmertrio, das auf den vordersten Plätzen der Punktejäger-Wertung zu finden war. Er selbst konnte sich auf 59 Scorerpunkte, davon 33 Tore, in 54 Spielen steigern. Nach dem Ende der Spielzeit verließ der Nationalspieler den HK Jesenice, mit dem er 2010 und 2011 den slowenischen Meistertitel gewonnen hatte und ging zur Saison 2011/12 zum schwedischen Zweitligisten Södertälje SK,

Im Januar 2013 wechselte Sabolič zum ERC Ingolstadt. Am Ende der Saison 2013/14 gewann er mit dem ERC die deutsche Meisterschaft und trug als bester Torschütze der Playoffs maßgeblich dazu bei. Zwischen 2014 und 2016 stand er beim HC Sparta Prag in der tschechischen Extraliga auf dem Eis.