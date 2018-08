VfR Fischeln erwartet Monheim zum Pokalspiel

Krefeld Im Pokal treffen die beiden aufeinander. Der VfR schießt sich beim 6:2 im Testspiel gegen den VfL Tönisberg warm.

(WeFu) Der erste richtige Härtetest vor dem Meisterschaftsauftakt am 12. August in Amern steht für den neuen Fußball-Landesligisten VfR Fischeln steht am Wochenende an. Dass Fischeln Landesligist ist, daran muss sich nach dem Abstieg der ein oder andere an der Kölner Straße noch gewöhnen. Dort erwartet die personell ziemlich runderneuerte Auswahl von Trainer Josef Cherfi in der ersten Runde des Niederrheinpokals den Oberligisten 1. FC Monheim (15 Uhr).