0:1 nach Penaltyschießen : Krefeld Pinguine sorgen für eine kleine Sensation

Krefeld Die Krefelder boten im letzten Heimspiel gegen den haushohen Favoriten Mannheim eine kämpferisch und defensiv sehr starke Leistung und unterlagen erst nach Penaltyschießen mit 0:1. KEV-Torwart Cüpper war der Mann des Spiels.

Auf der Zielgeraden ihrer so enttäuschenden Saison sorgten die Pinguine noch für eine kleine Sensation. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer der Südgruppe und Meisterschafts-Topfavorit Adler Mannheim mussten sie sich in ihrem letzten Heimspiel der Eiszeit erst nach Penaltyschießen mit 0:1 geschlagen geben. Nach langer Zeit boten die Schwarz-Gelben defensiv eine starke Leistung, unterstützt von einem ebenso starken Torwart Marvin Cüpper. Mit dieser Leistung hätten sie ihre Heimspiele gegen Schwenningen, Nürnberg und Augsburg durchaus gewinnen können. Je länger die Krefelder spürten, dieses Spiel gewinnen zu können, desto mehr entwickelten sie eine unglaubliche Energie und kämpften um ihr Leben.

Vor dem letzten Saison-Gefecht in der Yayla-Arena heizte die Punkband „Neutrox“ aus Rheinberg beim Warm-Up den Spielern von der Nordtribüne aus lautstark mit Livemusik ein. Das war gleichzeitig ein Ständchen für Sergej Saveljev, der am Spieltag Geburtstag (25) feierte. Er hatte sich mit Uwe Fabig, Karel Lang, Thomas Mirwa und Martin Gebel vier KEV-Legenden als Gäste eingeladen, die auf dem Oberrang vor eine Loge das Match verfolgten

Auch im 2. Drittel kamen die Pinguine mit viel Schwung aus der Kabine. Kurz nach Wiederbeginn vergab Buncis eine gute Torchancen zur Führung (22.). Dann musste mit Wolf zum ersten Mal ein Adler auf die Strafbank. Doch gegen das besten Unterzahlteam der DEL war es natürlich schwer, Torwart Brückmann zu bezwingen. Der musste aber einmal gegen Alex Blank auf der Hut sein. Die Pinguine blieben aber am Drücker. Bei einem Abpraller scheiterte Brett Olson am kurzen Pfosten an Brückmann (26.).

In der Verlängerung wäre Lucas Lessio beinahe der Siegtreffer gelungen, doch er zielte genau in Brückmanns Fanghand (61.). Dann standen plötzlich vier Krefelder Spieler auf dem Eis, so dass eine Bankstrafe gegen die Hausherren fällig war. Doch wieder stemmten sich Cüpper und seine drei Vorderleute mit Erfolg gegen das 0:1. So musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Und da setzte sich die individuell Klasse der Gäste durch. Lessio, Olson und Schymainski scheiterten an Brückmann.