Die Veranstalter hoffen auf große Resonanz zum Radspektakel

Mit vier Tour de France-Fahrern wartet das Radrennen in der Krefelder Innenstadt am Freitagabend auf.

(svs) Am Sonntag endete die Tour de France und damit auch die Strapazen für die Tourteilnehmer, die am Freitag beim Profirennen der Veranstaltung Retour le Tour in der Krefelder Innenstadt dabei sein werden. Zwei der vier Starter allerdings hatten schon ein paar Tage früher Pause, denn sowohl Rick Zabel, als auch Marcel Sieberg schieden bereits am 19. Juli bei der Frankreich-Rundfahrt aus. „Beide sind als Sprinter Anfahrer für ihre jeweiligen Kapitäne und haben natürlich alles versucht, diese über die schwere Etappe nach Alpe d’Huez zu bringen. Aber vorn war das Tempo zu hoch und so sind sie aus dem Zeitfenster gefallen“, sagt Tobias Stümges, Mitorganisator des Krefelder Rennens.