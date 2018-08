Spielsport reist zum Pokalspiel nach Velbert

Krefeld Das Team aus der Kreisliga B ist im Niederrhein-Pokal beim Oberligisten eigentlich chancenlos.

(WeFu) Das hat es in der Geschichte des Niederrheinpokals auch noch nicht so oft gegeben. Mit Spielsport Krefeld steht eine Mannschaft aus der Kreisliga B in der ersten Runde, die auf Kreisebene seinerzeit überraschend die Tönisberger ausgeschaltet hatte und sich dadurch qualifiziert hat. Weil das Heimrecht getauscht wurde, geht es am Sonntag zum Oberlisten SSVg Velbert. Wie da die Rollen verteilt sind, liegt auf der Hand: Eigentlich ist Spielsport chancenlos.